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Barba Usulü Karagöz

Barba Usulü Karagöz
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet karagöz

100 gram arpacık soğan

Yarım su bardağı portakal suyu

Yarım limonun suyu

Yarım su bardağı krema

2 adet defne yaprağı

Servis için:

Portakal dilimleri,

haşlanmış mantar

patates

YAPILIŞI

Yayvan bir tencereye temizlenmiş balığı koyun. Üzerine tüm malzemeyi yerleştirip, kapağı kapalı olarak ağır ateşte 15 dakika pişirin (balık pişerken tencerenin kapağını hiç açmayın). Sonrasında kapağı açıp 5 dakika daha pişirin. Pişen balığı sosuyla birlikte servis tabağına aktarın. Portakal dilimleri, haşlanmış mantar ve patatesle süsleyip servis yapın.
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