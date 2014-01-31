Barba Usulü Karagöz

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yayvan bir tencereye temizlenmiş balığı koyun. Üzerine tüm malzemeyi yerleştirip, kapağı kapalı olarak ağır ateşte 15 dakika pişirin (balık pişerken tencerenin kapağını hiç açmayın). Sonrasında kapağı açıp 5 dakika daha pişirin. Pişen balığı sosuyla birlikte servis tabağına aktarın. Portakal dilimleri, haşlanmış mantar ve patatesle süsleyip servis yapın.