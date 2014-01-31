Barba Usulü Karagöz

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 adet karagöz
100 gram arpacık soğan
Yarım su bardağı portakal suyu
Yarım limonun suyu
Yarım su bardağı krema
2 adet defne yaprağı
Servis için:
Portakal dilimleri,
haşlanmış mantar
patates
YAPILIŞI
Yayvan bir tencereye temizlenmiş balığı koyun. Üzerine tüm malzemeyi yerleştirip, kapağı kapalı olarak ağır ateşte 15 dakika pişirin (balık pişerken tencerenin kapağını hiç açmayın). Sonrasında kapağı açıp 5 dakika daha pişirin. Pişen balığı sosuyla birlikte servis tabağına aktarın. Portakal dilimleri, haşlanmış mantar ve patatesle süsleyip servis yapın.