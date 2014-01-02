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Barbun Buğulama

Barbun Buğulama
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet temizlenmiş barbun

Tereyağı

maydanoz

1 adet soğan

2 diş sarımsak

3 adet domates

4 adet sivri biber

Tuz

karabiber

biberiye

Yarım limon

2 adet defne yaprağı

YAPILIŞI

Temizlenmiş barbunyaları bir cam kaba dizin. Üzerlerine çok küçük doğranmış tereyağı ve ince kıyılmış soğan, maydanoz ekleyin. İri doğranmış domatesleri, parmak kalınlığında doğranmış biberleri ve baharatları da ilave edin. 180 derece fırında 5 dakika pişirin. Balıkları fırından çıkarın. Dilimlenmiş limonları ve defne yapraklarını üzerine dizin. Tekrar fırına sokup, 20 dakika daha pişirin. Sıcak servis yapın.
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