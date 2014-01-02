Barbun Buğulama

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Temizlenmiş barbunyaları bir cam kaba dizin. Üzerlerine çok küçük doğranmış tereyağı ve ince kıyılmış soğan, maydanoz ekleyin. İri doğranmış domatesleri, parmak kalınlığında doğranmış biberleri ve baharatları da ilave edin. 180 derece fırında 5 dakika pişirin. Balıkları fırından çıkarın. Dilimlenmiş limonları ve defne yapraklarını üzerine dizin. Tekrar fırına sokup, 20 dakika daha pişirin. Sıcak servis yapın.