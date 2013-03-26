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Barbunya Kapama

Barbunya Kapama
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg barbunya

3 çorba kaşığı tereyağı

2 adet kırmızı biber

1'er adet kereviz ve havuç

2'şer adet domates ve sivri biber

1 adet marul

3 dal taze soğan

Yarım demet maydanoz

2-3 dilim limon

2 su bardağı su

Biberiye, taze kekik

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

Balığı temizleyip, bol suyla yıkayın ve süzgece alın. Tereyağını bir tencerede eritip, üzerine halka doğranmış kırmızı biber, rendelenmiş kereviz ile havuç, dörde bölünmüş domates, iri kıyılmış taze soğan, marul yaprakları, maydanoz, limon dilimi ve suyu ekleyin. Sebzeler yumuşayana kadar pişirin. Daha sonra temizlenmiş balık, biberiye, taze kekik, tuz ve karabiber katıp, 5 dakika daha pişirin. Sıcak olarak servis yapın.
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