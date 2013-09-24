Barbunya Yahnisi

İnce kıyılmış soğanı, 2 çorba kaşığı tereyağı ile kavurup, üzerine kabuğu soyulmuş ve dilimlenmiş domatesleri ilave edin. 4 adet fileto barbunyayı toprak bir kaba dizin. Domatesli sosu ilave edin. Üzerine 4 adet dilimlenmiş mantar, kapari, tuz, pul biber ve sivri biberleri yerleştirin. 200 derece fırında 20-25 dakika pişirip, servis yapın.