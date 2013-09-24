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Barbunya Yahnisi

Barbunya Yahnisi
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet fileto barbunya balığı

1 adet soğan

2 çorba kaşığı tereyağı

2 adet domates

4 adet mantar

100 gram kapari

4 adet sivri biber

Tuz

Pul biber

YAPILIŞI

İnce kıyılmış soğanı, 2 çorba kaşığı tereyağı ile kavurup, üzerine kabuğu soyulmuş ve dilimlenmiş domatesleri ilave edin. 4 adet fileto barbunyayı toprak bir kaba dizin. Domatesli sosu ilave edin. Üzerine 4 adet dilimlenmiş mantar, kapari, tuz, pul biber ve sivri biberleri yerleştirin. 200 derece fırında 20-25 dakika pişirip, servis yapın.
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