Barbunya Yahnisi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
4 adet fileto barbunya balığı
1 adet soğan
2 çorba kaşığı tereyağı
2 adet domates
4 adet mantar
100 gram kapari
4 adet sivri biber
Tuz
Pul biber
YAPILIŞI
İnce kıyılmış soğanı, 2 çorba kaşığı tereyağı ile kavurup, üzerine kabuğu soyulmuş ve dilimlenmiş domatesleri ilave edin. 4 adet fileto barbunyayı toprak bir kaba dizin. Domatesli sosu ilave edin. Üzerine 4 adet dilimlenmiş mantar, kapari, tuz, pul biber ve sivri biberleri yerleştirin. 200 derece fırında 20-25 dakika pişirip, servis yapın.