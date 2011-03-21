Barbunya Sarma

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Barbunyalardan fileto çıkarın. 1 adet pastırma diliminin üzerine 1 dilim balık fileto, en üste de iri doğranmış mantar ekleyin. Sonra rulo yapın. Malzemeler bitene kadar işleme devam edin. Hazırladığınız ruloları çekirdeği çıkarılmış ve ortadan ikiye kesilmiş kırmızı biberlerin içine yerleştirin. Yağlanmış fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15 dakika pişirin. Sos için krema, dövülmüş sarımsak ve tuzu karıştırın. Balık sarmaların üzerine gezdirin. Sıcak olarak servis yapın.