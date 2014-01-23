Bay balıkçı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Palamutu ayıklayın ve filetosunu çıkarın. 10 dakika haşlayın. Suyunu süzün ve soğuması için bir kenara alın. Ayrı bir kapta yumurta sarısını çırpın. içine ince kıyılmış sarımsağı, limon suyunu, sıvı yağı, soya sosunu ve sirkeyi ilave edin. Bütün malzemeyi karıştırın. Haşlanmış filetoları bu karışımın içinde 1 saat bekletin. Sosu çektikten sonra servis yapın.