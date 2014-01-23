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Bay balıkçı

Bay balıkçı
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet orta boy palamut

1 adet yumurtanın sarısı

2 diş sarımsak

1 çay bardağı limon suyu

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çorba kaşığı sirke

Soya sosu

YAPILIŞI

Palamutu ayıklayın ve filetosunu çıkarın. 10 dakika haşlayın. Suyunu süzün ve soğuması için bir kenara alın. Ayrı bir kapta yumurta sarısını çırpın. içine ince kıyılmış sarımsağı, limon suyunu, sıvı yağı, soya sosunu ve sirkeyi ilave edin. Bütün malzemeyi karıştırın. Haşlanmış filetoları bu karışımın içinde 1 saat bekletin. Sosu çektikten sonra servis yapın.
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