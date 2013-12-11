Beğendili Ahtapot

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Öncelikle beğendi için patlıcanı közleyin ve kabuğunu soyduktan sonra ince kıyın. Bir tavaya alın ve üzerine zeytinyağını ilave edip, karıştırın. Un ve sütü ayrı bir kapta pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın. Daha sonra patlıcanlı karışımın içine katın. Kısık ateşte 2-3 dakika karıştırın ve tavayı ocaktan alın. Rendelenmiş kaşar peyniri, tuz ve karabiber ilave ettikten sonra tüm malzemeyi karıştırıp, güveç kabına boşaltın. Ahtapot bacağı, biber ve mantarı irice doğrayıp, tereyağı ile birlikte tavada 2-3 dakika kavurun. Kabuğu soyulup küp doğranmış domates ve kıyılmış taze soğanı ekleyin. Kekik ve pul biber katıp, suyunu ilave edin. Tüm malzemeyi şöyle bir karıştırdıktan sonra kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Tavayı ocaktan alın ve soya sosunu koyup, beğendinin üzerine bu karışımı boşaltın. Sıcak servis yapın.