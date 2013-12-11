Beğendili Ahtapot

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Beğendi için:
1 adet bostan patlıcanı
1 çorba kaşığı zeytinyağı
1 çorba kaşığı un
1 çay bardağı süt
Yarım çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
Tuz
Karabiber
Ahtapot için:
2 adet orta boy haşlanmış ahtapot bacağı
1 adet çarliston biber
4 adet mantar
1 çorba kaşığı tereyağı
1 adet domates
2 dal taze soğan
Yarım çay bardağı su
1 çorba kaşığı soya sosu
1 çay kaşığı kekik
1 çay kaşığı pul biber
YAPILIŞI
Öncelikle beğendi için patlıcanı közleyin ve kabuğunu soyduktan sonra ince kıyın. Bir tavaya alın ve üzerine zeytinyağını ilave edip, karıştırın. Un ve sütü ayrı bir kapta pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın. Daha sonra patlıcanlı karışımın içine katın. Kısık ateşte 2-3 dakika karıştırın ve tavayı ocaktan alın. Rendelenmiş kaşar peyniri, tuz ve karabiber ilave ettikten sonra tüm malzemeyi karıştırıp, güveç kabına boşaltın. Ahtapot bacağı, biber ve mantarı irice doğrayıp, tereyağı ile birlikte tavada 2-3 dakika kavurun. Kabuğu soyulup küp doğranmış domates ve kıyılmış taze soğanı ekleyin. Kekik ve pul biber katıp, suyunu ilave edin. Tüm malzemeyi şöyle bir karıştırdıktan sonra kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Tavayı ocaktan alın ve soya sosunu koyup, beğendinin üzerine bu karışımı boşaltın. Sıcak servis yapın.