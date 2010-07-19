Beğendili Palamut

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Ayıklanmış ve yıkanmış balıkları kuşbaşı doğrayın. Tereyağında iyice kavurun ve bir kenara alın. Beğendi için közlenmiş patlıcanların kabuklarını soyun ve bir kaba alın. Sıvı yağ, limon suyu, süt, rendelenmiş kaşar peyniri, sarımsak ve tuz ilave edip çatal yardımıyla patlıcanları iyice ezin. Sonrasında beğendiyi servis tabağına yayın ve üzerine kavurduğunuz balıkları yerleştirip servis yapın.