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Beğendili Palamut

Beğendili Palamut
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet çingene palamudu

1 çorba kaşığı tereyağı



Beğendi için:

3 adet patlıcan

1 çorba kaşığı sıvı yağ

1 çorba kaşığı limon suyu

Yarım çay bardağı süt

Yarım çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 diş ince kıyılmış sarımsak

Tuz

YAPILIŞI

Ayıklanmış ve yıkanmış balıkları kuşbaşı doğrayın. Tereyağında iyice kavurun ve bir kenara alın. Beğendi için közlenmiş patlıcanların kabuklarını soyun ve bir kaba alın. Sıvı yağ, limon suyu, süt, rendelenmiş kaşar peyniri, sarımsak ve tuz ilave edip çatal yardımıyla patlıcanları iyice ezin. Sonrasında beğendiyi servis tabağına yayın ve üzerine kavurduğunuz balıkları yerleştirip servis yapın.
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