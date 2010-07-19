Beğendili Palamut

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 adet çingene palamudu
1 çorba kaşığı tereyağı
Beğendi için:
3 adet patlıcan
1 çorba kaşığı sıvı yağ
1 çorba kaşığı limon suyu
Yarım çay bardağı süt
Yarım çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
1 diş ince kıyılmış sarımsak
Tuz
YAPILIŞI
Ayıklanmış ve yıkanmış balıkları kuşbaşı doğrayın. Tereyağında iyice kavurun ve bir kenara alın. Beğendi için közlenmiş patlıcanların kabuklarını soyun ve bir kaba alın. Sıvı yağ, limon suyu, süt, rendelenmiş kaşar peyniri, sarımsak ve tuz ilave edip çatal yardımıyla patlıcanları iyice ezin. Sonrasında beğendiyi servis tabağına yayın ve üzerine kavurduğunuz balıkları yerleştirip servis yapın.