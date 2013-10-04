Beşamel Soslu Mezgit

Sofra Tarifi
MALZEMELER
200 gram mezgit
2 adet sivri biber
6 adet kiraz domates
Beşamel sos için:
1 çorba kaşığı tereyağı
1 çorba kaşığı un
1 çay bardağı süt
Tuz
100 gram kaşar peyniri
YAPILIŞI
Mezgitleri kuşbaşı, biberleri irice doğrayın. Bir şişe sırasıyla mezgit, biber ve kiraz domates dizin. Malzemeler bitene kadar aynı işlemi uygulayın. Beşamel sos için, bir tencereye tereyağını alın. Kısık ateşte eritip, unu ekleyerek hafifçe kavurun. Sütü ilave ederek 1-2 dakika karıştırın. Bir tutam
tuz ve kaşar peyniri rendesini katarak bir çırpma teli ile muhallebi kıvamına gelene kadar çırpın. Oval bir güvecin içine beşamel sosu koyup, üzerine mezgit çöp şişleri yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri hafif kızarana kadar pişirip, sıcak olarak servis yapın.