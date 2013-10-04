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Beşamel Soslu Mezgit

Beşamel Soslu Mezgit
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Doğum Günü, Sevgililer Günü, Ev Partisi, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

200 gram mezgit

2 adet sivri biber

6 adet kiraz domates

Beşamel sos için:

1 çorba kaşığı tereyağı

1 çorba kaşığı un

1 çay bardağı süt

Tuz

100 gram kaşar peyniri

YAPILIŞI

Mezgitleri kuşbaşı, biberleri irice doğrayın. Bir şişe sırasıyla mezgit, biber ve kiraz domates dizin. Malzemeler bitene kadar aynı işlemi uygulayın. Beşamel sos için, bir tencereye tereyağını alın. Kısık ateşte eritip, unu ekleyerek hafifçe kavurun. Sütü ilave ederek 1-2 dakika karıştırın. Bir tutam
tuz ve kaşar peyniri rendesini katarak bir çırpma teli ile muhallebi kıvamına gelene kadar çırpın. Oval bir güvecin içine beşamel sosu koyup, üzerine mezgit çöp şişleri yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri hafif kızarana kadar pişirip, sıcak olarak servis yapın.
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