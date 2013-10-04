Beşamel Soslu Mezgit

tuz ve kaşar peyniri rendesini katarak bir çırpma teli ile muhallebi kıvamına gelene kadar çırpın. Oval bir güvecin içine beşamel sosu koyup, üzerine mezgit çöp şişleri yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri hafif kızarana kadar pişirip, sıcak olarak servis yapın.

Mezgitleri kuşbaşı, biberleri irice doğrayın. Bir şişe sırasıyla mezgit, biber ve kiraz domates dizin. Malzemeler bitene kadar aynı işlemi uygulayın. Beşamel sos için, bir tencereye tereyağını alın. Kısık ateşte eritip, unu ekleyerek hafifçe kavurun. Sütü ilave ederek 1-2 dakika karıştırın. Bir tutam