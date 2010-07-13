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Beşamel Soslu Istakoz

Beşamel Soslu Istakoz
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Sevgililer Günü, Yılbaşı, Yemek Daveti, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet ıstakoz

2-3 adet arpacık soğan

1 çorba kaşığı zeytinyağı

5-6 adet tane karabiber



Beşamel sos:

1 çorba kaşığı tereyağı

2 çorba kaşığı un

1 su bardağı süt

Tuz, karabiber

1 su bardağı parmesan peyniri

YAPILIŞI

Istakozu 20 dakika haşlayıp, ikiye bölün. Etlerini çıkarın ve kuşbaşı doğrayın. Ayıklanmış arpacık soğanları zeytinyağında kavurun. Tane karabiberi ilave edip, kaynatın. Üzerine doğranmış ıstakozu katıp, 1-2 dakika daha pişirin ve kenara alın. Beşamel sos için, tereyağını kızdırıp unu hafifçe rengi dönene kadar kavurun. Süt, tuz ve karabiberi ilave edip koyulaşana kadar pişirin. Parmesan peyniri ekleyip, karıştırın ve ocağın altını kapatın. Hazırladığınız beşamel sosu, ıstakozlu karışıma ekleyip harmanlayın ve ıstakoz kabuklarının içine pay edin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.
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