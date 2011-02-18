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Beşamelli Midye (Tigres)

Beşamelli Midye (Tigres)
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • İspanyol Mutfağı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

100 gram midye

Bir buçuk çorba kaşığı un

1 su bardağı süt

Tuz, karabiber

1 adet yumurta

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı galeta unu

YAPILIŞI

Un ve sıvı yağı kavurun. Midyelerin kabuklarını temizleyip, midye içlerini su içerisinde 10 dakika haşlayın. Haşlandığında sudan alarak küçük şekilde doğrayın. Üzerine süt ve kavurduğunuz unu, tuzu, karabiberi ilave edin. İyice karıştırıp, harcı soğumaya bırakın. Ayırdığınız midye kabuklarından 4 tanesinin içini, hazırladığınız harçla doldurun. Önce galeta ununa sonra çırptığınız yumurtaya ve son olarak yeniden galeta ununa batırın. Dondurucuda 2 saat dinlendirin. Dondurucudan çıkardığınız midyeleri önceden kızdırılmış sıvı yağda 5 dakika kızartın ve servis yapın.
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