Biberli Karides

Soğanı ince ince doğrayıp, tereyağında soteleyin. Üzerine hafif çözülmüş karidesleri ilave edip, 3-4 dakika daha soteleyin. Şeritler halinde kesilmiş kırmızı biber, çarliston biber ve salçayı, 1 su bardağı suda 10 dakika kadar pişirin. Üzerine barbunyayı ilave edin. Tuzunu ve karabiberini ayarlayıp, sebzeli karışımı karideslerin üzerine katın. Hepsini 4-5 dakika daha pişirip ocaktan indirin. Sıcak servis yapın.