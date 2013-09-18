Biberli Karides

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 adet iri soğan
4 çorba kaşığı tereyağ
400 gram donmuş karides
1 adet kırmızı dolmalık biber
2 adet çarliston biber
1 çorba kaşığı salça
1 su bardağı su
100 gram barbunya konservesi
Tuz, karabiber
YAPILIŞI
Soğanı ince ince doğrayıp, tereyağında soteleyin. Üzerine hafif çözülmüş karidesleri ilave edip, 3-4 dakika daha soteleyin. Şeritler halinde kesilmiş kırmızı biber, çarliston biber ve salçayı, 1 su bardağı suda 10 dakika kadar pişirin. Üzerine barbunyayı ilave edin. Tuzunu ve karabiberini ayarlayıp, sebzeli karışımı karideslerin üzerine katın. Hepsini 4-5 dakika daha pişirip ocaktan indirin. Sıcak servis yapın.