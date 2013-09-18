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Biberli Karides

Biberli Karides
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet iri soğan

4 çorba kaşığı tereyağ

400 gram donmuş karides

1 adet kırmızı dolmalık biber

2 adet çarliston biber

1 çorba kaşığı salça

1 su bardağı su

100 gram barbunya konservesi

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

Soğanı ince ince doğrayıp, tereyağında soteleyin. Üzerine hafif çözülmüş karidesleri ilave edip, 3-4 dakika daha soteleyin. Şeritler halinde kesilmiş kırmızı biber, çarliston biber ve salçayı, 1 su bardağı suda 10 dakika kadar pişirin. Üzerine barbunyayı ilave edin. Tuzunu ve karabiberini ayarlayıp, sebzeli karışımı karideslerin üzerine katın. Hepsini 4-5 dakika daha pişirip ocaktan indirin. Sıcak servis yapın.
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