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Bıldırcın-Karides Kombinasyonu, Karamelize Şeftali, Pirinç Kek ve Pekmez İle

Bıldırcın-Karides Kombinasyonu, Karamelize Şeftali, Pirinç Kek ve Pekmez İle
  • 1 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım adet bıldırcın

2 adet jumbo karides

1 adet şeftali

2 çorba kaşığı toz şeker

1 çay bardağı baldo pirinç

1 adet küçük boy soğan

1 çay bardağı tavuk suyu

1 tatlı kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri

1 çorba kaşığı zeytinyağı

1 diş sarımsak

2 çorba kaşığı balsamik sirke

3 çorba kaşığı pekmez

Akdeniz Yeşillikleri, taze fesleğen

YAPILIŞI

Soğanı yemeklik doğrayıp pirinçle birlikte kavurun. Tavuk suyunu ilave edip suyunu çekene kadar pişirin. Suyunu çektiğinde tereyağı ve rendelenmiş kaşar peyniri ilave edin. Karıştırıp ocaktan alın. Şeftaliyi elma dilimi şeklinde dilimleyip toz-şekerle birlikte karamelize olana kadar pişirin. Karidesleri zeytinyağı ve sarımsakla birlikte bir tavada kızartın. Bıldırcını balsamik sirke ile yapışmaz yüzeyli bir tavada kısık ateşte kızartın. Soğuyan pirinç keki servis tabağına şekil vererek alın. Üzerine bıldırcını yerleştirip pekmez gezdirin. Karamelize şeftali dilimlerini servis tabağına alıp üzerine karidesleri yerleştirin. Akdeniz yeşilliği ve taze fesleğen ile süsleyip servis yapın.
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