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Bilini Üzerinde Krema ve Havyar

Bilini Üzerinde Krema ve Havyar
  • 50 Adet
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

50 adet bilini

2 su bardağı krema

Havyar

2 adet haşlanmış yumurta

Bir buçuk çorba kaşığı ince

doğranmış Frenk soğanı

Bilininin yapılışı

1 su bardağı un,

2 adet hafif çırpılmış yumurta

Yarım su bardağı süt,

1 çorba kaşığı krema

YAPILIŞI

Kremayı bilinilerin üzerine eşit şekilde dağıtarak sürün. Üzerine havyar ekleyin. Yumurtayı robotta çekerek
ufalayın ve havyarların üzerine serpin. Frenk soğanlarını da serperek servis yapın.
Bilininin yapılışı:
Unu bir kaseye, ortası boş kalacak şekilde boşaltın. Yumurta, süt ve kremayı karıştırarak unun ortasına ekleyin ve karıştırın. 10 dakika bekletin. Büyük ve yapışmaz yüzeyli bir tavayı ateşte ısıtın. ‹çini sıvı yağ ya da eritilmiş tereyağı ile fırçalayın. Unlu karışımdan birer tatlı kaşığı alıp tavaya damlatın. Hamurun üzerinde delikler oluşunca ters tarafını çevirip pişirin.
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