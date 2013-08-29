Bilini Üzerinde Krema ve Havyar

Kremayı bilinilerin üzerine eşit şekilde dağıtarak sürün. Üzerine havyar ekleyin. Yumurtayı robotta çekerek

ufalayın ve havyarların üzerine serpin. Frenk soğanlarını da serperek servis yapın.

Bilininin yapılışı:

Unu bir kaseye, ortası boş kalacak şekilde boşaltın. Yumurta, süt ve kremayı karıştırarak unun ortasına ekleyin ve karıştırın. 10 dakika bekletin. Büyük ve yapışmaz yüzeyli bir tavayı ateşte ısıtın. ‹çini sıvı yağ ya da eritilmiş tereyağı ile fırçalayın. Unlu karışımdan birer tatlı kaşığı alıp tavaya damlatın. Hamurun üzerinde delikler oluşunca ters tarafını çevirip pişirin.