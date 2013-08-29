Bilini Üzerinde Krema ve Havyar

Sofra Tarifi
MALZEMELER
50 adet bilini
2 su bardağı krema
Havyar
2 adet haşlanmış yumurta
Bir buçuk çorba kaşığı ince
doğranmış Frenk soğanı
Bilininin yapılışı
1 su bardağı un,
2 adet hafif çırpılmış yumurta
Yarım su bardağı süt,
1 çorba kaşığı krema
YAPILIŞI
Kremayı bilinilerin üzerine eşit şekilde dağıtarak sürün. Üzerine havyar ekleyin. Yumurtayı robotta çekerek
ufalayın ve havyarların üzerine serpin. Frenk soğanlarını da serperek servis yapın.
Bilininin yapılışı:
Unu bir kaseye, ortası boş kalacak şekilde boşaltın. Yumurta, süt ve kremayı karıştırarak unun ortasına ekleyin ve karıştırın. 10 dakika bekletin. Büyük ve yapışmaz yüzeyli bir tavayı ateşte ısıtın. ‹çini sıvı yağ ya da eritilmiş tereyağı ile fırçalayın. Unlu karışımdan birer tatlı kaşığı alıp tavaya damlatın. Hamurun üzerinde delikler oluşunca ters tarafını çevirip pişirin.