Black fettuccine

Sofra Tarifi
MALZEMELER
30-40 adet iç midye
1 paket mürekkep balıklı
fettuccine
2-3 diş ince kıyılmış sarımsak
6-7 adet kiraz domates
Yarım çay bardağı zeytinyağı
6-7 dal maydanoz, tuz
YAPILIŞI
Fettuccıne'yi üzerindeki tarife göre haşlayıp, süzün ve bir kenara alın. Midye, sarımsak ve kiraz domatesi tavaya koyun. Zeytinyağını ilave edip, 2-3 dakika kavurun. Haşladığınız fettuccine'yi ekleyin. Bütün malzemeyi karıştırın ve kısık ateşte 5 dakika pişirin. Tuzunu ayarlayın. İnce kıyılmış maydanozla süsleyip, sıcak olarak servis yapın.