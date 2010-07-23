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Black fettuccine

Black fettuccine
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

30-40 adet iç midye

1 paket mürekkep balıklı

fettuccine

2-3 diş ince kıyılmış sarımsak

6-7 adet kiraz domates

Yarım çay bardağı zeytinyağı

6-7 dal maydanoz, tuz

YAPILIŞI

Fettuccıne'yi üzerindeki tarife göre haşlayıp, süzün ve bir kenara alın. Midye, sarımsak ve kiraz domatesi tavaya koyun. Zeytinyağını ilave edip, 2-3 dakika kavurun. Haşladığınız fettuccine'yi ekleyin. Bütün malzemeyi karıştırın ve kısık ateşte 5 dakika pişirin. Tuzunu ayarlayın. İnce kıyılmış maydanozla süsleyip, sıcak olarak servis yapın.
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