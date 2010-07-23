Black fettuccine

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Fettuccıne'yi üzerindeki tarife göre haşlayıp, süzün ve bir kenara alın. Midye, sarımsak ve kiraz domatesi tavaya koyun. Zeytinyağını ilave edip, 2-3 dakika kavurun. Haşladığınız fettuccine'yi ekleyin. Bütün malzemeyi karıştırın ve kısık ateşte 5 dakika pişirin. Tuzunu ayarlayın. İnce kıyılmış maydanozla süsleyip, sıcak olarak servis yapın.