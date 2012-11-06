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Sofra / Deniz Ürünleri / Bombay Fasulyeli Mürekkep Balığı

Bombay Fasulyeli Mürekkep Balığı

Bombay Fasulyeli Mürekkep Balığı
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

200-250 gram mürekkep balığı

300-400 gram bombay fasulyesi

2 adet soğan

1 çay bardağı zeytinyağı

2 çorba kaşığı mürekkep balığı mürekkebi

Yeteri kadar sıcak su

1 kahve fincanı beyaz şarap

1 tatlı kaşığı nane

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

Bombay fasulyesini bir gece suda bekletin. Ertesi gün süzüp haşlayın. Kıyılmış soğanı zeytinyağında soteleyin. Üzerine bombay fasulyesini ilave edip, sotelemeye devam edin. Mürekkep balığı, mürekkep, üzerine çıkacak kadar su, tuz ve karabiber ekleyip, pişirmeye bırakın. Balığın pişmesine yakın şarap ve naneyi katın. 5 dakika daha pişirdikten sonra ocaktan alın ve soğumaya bırakın.
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