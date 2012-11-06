Bombay Fasulyeli Mürekkep Balığı

Sofra Tarifi
MALZEMELER
200-250 gram mürekkep balığı
300-400 gram bombay fasulyesi
2 adet soğan
1 çay bardağı zeytinyağı
2 çorba kaşığı mürekkep balığı mürekkebi
Yeteri kadar sıcak su
1 kahve fincanı beyaz şarap
1 tatlı kaşığı nane
Tuz, karabiber
YAPILIŞI
Bombay fasulyesini bir gece suda bekletin. Ertesi gün süzüp haşlayın. Kıyılmış soğanı zeytinyağında soteleyin. Üzerine bombay fasulyesini ilave edip, sotelemeye devam edin. Mürekkep balığı, mürekkep, üzerine çıkacak kadar su, tuz ve karabiber ekleyip, pişirmeye bırakın. Balığın pişmesine yakın şarap ve naneyi katın. 5 dakika daha pişirdikten sonra ocaktan alın ve soğumaya bırakın.