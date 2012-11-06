Bombay Fasulyeli Mürekkep Balığı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Bombay fasulyesini bir gece suda bekletin. Ertesi gün süzüp haşlayın. Kıyılmış soğanı zeytinyağında soteleyin. Üzerine bombay fasulyesini ilave edip, sotelemeye devam edin. Mürekkep balığı, mürekkep, üzerine çıkacak kadar su, tuz ve karabiber ekleyip, pişirmeye bırakın. Balığın pişmesine yakın şarap ve naneyi katın. 5 dakika daha pişirdikten sonra ocaktan alın ve soğumaya bırakın.