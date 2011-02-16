Börülceli Deniz Ürünleri Güveci

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Margarini bir tencereye alıp kıyılmış sarımsak ve ikiye kestiğiniz soğanları ilave edip kavurun. Üzerine ince kıyılmış biber, domates, haşlanmış börülce, tuz ve toz beyaz biberi ilave edin. Suyunu çekene kadar pişirin. Güvece tereyağı sürün. Çok az miktarda hazırladığınız harçtan yayın. Önceden haşlayıp ayıkladığınız ya da temizlenmiş aldığınız karides ile levreği güvece alın. Kalan harcı da üzerine kapayın. En üste rendelenmiş kaşar peynirini serpin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında kaşarlar iyice eriyinceye kadar pişirin.