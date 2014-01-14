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Sofra / Deniz Ürünleri / Bouillabaise

Bouillabaise

Bouillabaise
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Çeşitli deniz ürünleri (Balık, karides, kalamar, ahtapot, midye)

3 adet iri ve yumuşak domates

1 adet küçük boy soğan

2 çorba kaşığı sarımsaklı zeytinyağı (Birkaç diş sarımsak rendelenip zeytinyağı ile karıştırılır)

İki buçuk su bardağı tavuk suyu

Bir tutam taze kekik

1 çay kaşığı rendelenmiş portakal ve limon kabuğu (karışık)

1 dilim çavdar ekmeği (sarımsaklı zeytinyağı)

Maydanoz,

tuz,

karabiber

YAPILIŞI

Sarımsaklı zeytinyağında incecik kıyılmış soğanı kavurun. Küçük doğranmış domatesleri ekleyin. İyice yumuşayıp sos olana kadar soteleyin. Rendelenmiş portakal ve limon kabuğu ile ince kıyılmış kekiği ve tavuk suyunu ekleyin. İyice kaynatın. Teker teker deniz ürünlerini (en son kalamar ve karides atılır), tencereye ekleyin. Kısık ateşte pişirin. Daha sonra deniz ürünlerini servis tabağına alın. Tabağın içine sosu ekleyin. İnce kıyılmış maydanoz serpin. Bu arada çavdar ekmeğini sarımsaklı zeytinyağı ile yağlayıp, üzerine ince kıyılmış maydanoz serpin ve fırınlayın. Onu da tabağa alıp servis yapın.

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