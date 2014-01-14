Bouillabaise

Sarımsaklı zeytinyağında incecik kıyılmış soğanı kavurun. Küçük doğranmış domatesleri ekleyin. İyice yumuşayıp sos olana kadar soteleyin. Rendelenmiş portakal ve limon kabuğu ile ince kıyılmış kekiği ve tavuk suyunu ekleyin. İyice kaynatın. Teker teker deniz ürünlerini (en son kalamar ve karides atılır), tencereye ekleyin. Kısık ateşte pişirin. Daha sonra deniz ürünlerini servis tabağına alın. Tabağın içine sosu ekleyin. İnce kıyılmış maydanoz serpin. Bu arada çavdar ekmeğini sarımsaklı zeytinyağı ile yağlayıp, üzerine ince kıyılmış maydanoz serpin ve fırınlayın. Onu da tabağa alıp servis yapın.