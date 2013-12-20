Brokolili Çinekop

Bir güvecin dibini sıvı yağ ile yağlayıp üzerine ayıklanmış balıkları dizin. En üste de soya sosu gezdirip önceden ısıtılmış 160 derece fırında 10-15 dakika pişirin. Diğer tarafta brokoliyi yumuşayana kadar haşlayın ve süzün. Bir tavaya aldığınız tereyağında sarımsakları soteleyin. Üzerine brokoliyi atıp 1-2 dakika daha çevirdikten sonra tavayı ocaktan alın. Pişen balıkları servis tabağına çıkarın. Sotelenmiş brokoliyi üzerine yayıp sıcak olarak servis yapın.