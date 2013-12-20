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Brokolili Çinekop

Brokolili Çinekop
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

8 adet çinekop

300 gram brokoli

3 çorba kaşığı soya sosu

2 çorba kaşığı sıvı yağ

10 diş ince kıyılmış sarımsak

1 çorba kaşığı tereyağı

YAPILIŞI

Bir güvecin dibini sıvı yağ ile yağlayıp üzerine ayıklanmış balıkları dizin. En üste de soya sosu gezdirip önceden ısıtılmış 160 derece fırında 10-15 dakika pişirin. Diğer tarafta brokoliyi yumuşayana kadar haşlayın ve süzün. Bir tavaya aldığınız tereyağında sarımsakları soteleyin. Üzerine brokoliyi atıp 1-2 dakika daha çevirdikten sonra tavayı ocaktan alın. Pişen balıkları servis tabağına çıkarın. Sotelenmiş brokoliyi üzerine yayıp sıcak olarak servis yapın.
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