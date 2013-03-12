Çanakkale Barbun Salatası

Sofra Tarifi

5 adet Çanakkale barbunu Yarım su bardağı kıyılmış badem Yarım çay kaşığı acı toz kırmızıbiber 3 çay kaşığı deniz tuzu 3 tatlı kaşığı zeytinyağı 5'er dal maydanoz ve dereotu 3'er adet taze soğan, nane ve kişniş

YAPILIŞI

Barbunların kılçıklarını temizleyin. Badem, kırmızıbiber, 2 çay kaşığı deniz tuzu ve 2 çorba kaşığı zeytinyağı ile iyice harmanlayıp, 2 saat dinlendirin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında, balıkları fazla kurutmadan pişirin. Kıyılmış maydanoz, dereotu, soğanın yeşil kısımları, nane, kişniş, kalan 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ve kalan tuzu derin bir kapta harmanlayıp servis tabağına alın. Barbunlarla birlikte servis yapın.