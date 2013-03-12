Çanakkale Minekobu Çam Fıstığı Sos İle

Sofra Tarifi
MALZEMELER
400 gram Çanakkale minekobu
4 adet temizlenmiş deniz tarağı
4 adet temizlenmiş kum midyesi
2 çay kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı deniz tuzu
5-6 dal kekik
1 diş sarımsak
Çam fıstığı sosu için:
200 gram çam fıstığı
Yarım patates
2 dilim kereviz
2 çorba kaşığı beyaz şarap
YAPILIŞI
Minekopların kılçıklarını temizleyip filetosunu çıkarın. Deniz tarağı, kum midyesi, zeytinyağı, deniz tuzu, kıyılmış kekik ve sarımsakla harmanlayın. 2 saat dinlendirip, kızgın tavada pişirin. Kağıt havlu üzerine çıkarıp, fazla yağını alın. Çam fıstığı sosu için çam fıstığı, dilimlenmiş patates, kereviz, beyaz şarabı soteleyip blenderden geçirin ve püre haline getirin. Minekopları servis tabağına alın. Çam fıstığı sosu ile servis yapın.