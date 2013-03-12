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Çanakkale Minekobu Çam Fıstığı Sos İle

Çanakkale Minekobu Çam Fıstığı Sos İle
  • 2-3 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

400 gram Çanakkale minekobu

4 adet temizlenmiş deniz tarağı

4 adet temizlenmiş kum midyesi

2 çay kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı deniz tuzu

5-6 dal kekik

1 diş sarımsak



Çam fıstığı sosu için:

200 gram çam fıstığı

Yarım patates

2 dilim kereviz

2 çorba kaşığı beyaz şarap

YAPILIŞI

Minekopların kılçıklarını temizleyip filetosunu çıkarın. Deniz tarağı, kum midyesi, zeytinyağı, deniz tuzu, kıyılmış kekik ve sarımsakla harmanlayın. 2 saat dinlendirip, kızgın tavada pişirin. Kağıt havlu üzerine çıkarıp, fazla yağını alın. Çam fıstığı sosu için çam fıstığı, dilimlenmiş patates, kereviz, beyaz şarabı soteleyip blenderden geçirin ve püre haline getirin. Minekopları servis tabağına alın. Çam fıstığı sosu ile servis yapın.
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