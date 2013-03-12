Çanakkale Minekobu Çam Fıstığı Sos İle

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Minekopların kılçıklarını temizleyip filetosunu çıkarın. Deniz tarağı, kum midyesi, zeytinyağı, deniz tuzu, kıyılmış kekik ve sarımsakla harmanlayın. 2 saat dinlendirip, kızgın tavada pişirin. Kağıt havlu üzerine çıkarıp, fazla yağını alın. Çam fıstığı sosu için çam fıstığı, dilimlenmiş patates, kereviz, beyaz şarabı soteleyip blenderden geçirin ve püre haline getirin. Minekopları servis tabağına alın. Çam fıstığı sosu ile servis yapın.