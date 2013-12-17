DETAYLI ARA
Sofra / Deniz Ürünleri / Çiğ Levrek Dilimleri

Çiğ Levrek Dilimleri

Çiğ Levrek Dilimleri
  • 1 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

100 gram levrek filetosu

1/6 limon

Yarım çay bardağı sızma zeytinyağı

Bir tutam deniz tuzu

1 çorba kaşığı balzamik sirke

Mısır ekmeği dilimleri

Tane karabiber

2 adet kiraz domates

YAPILIŞI

100 gram levrek filetonun kılçıklarını temizleyin. Levrek filetolarını, limon suyu, sızma zeytinyağı, deniz tuzu, balzamik sirke ile marine edin. 24 saat buzdolabında bekletin. Levrek filetosunun bazılarını rulo yapıp, bazılarını düz bir şekilde mısır ekmeği dilimlerinin üzerine koyun. Kiraz domateslerle süsleyerek servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Yarı Kurutulmuş Domates İle Fırında Levrek Fileto
Yarı Kurutulmuş Domates İle Fırında Levrek Fileto
Tahin Soslu Levrek
Tahin Soslu Levrek
Hamsi Çıtırdatma
Hamsi Çıtırdatma
Hamsili Pilav
Hamsili Pilav
Karidesli Domates Soslu Makarna
Karidesli Domates Soslu Makarna
Çıtır Mezgitli Dürüm
Çıtır Mezgitli Dürüm
Fırında Sebzeli Somon Fileto
Fırında Sebzeli Somon Fileto
Tuzda Balık
Tuzda Balık

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN