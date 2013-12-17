Çiğ Levrek Dilimleri

Sofra Tarifi
MALZEMELER
100 gram levrek filetosu
1/6 limon
Yarım çay bardağı sızma zeytinyağı
Bir tutam deniz tuzu
1 çorba kaşığı balzamik sirke
Mısır ekmeği dilimleri
Tane karabiber
2 adet kiraz domates
YAPILIŞI
100 gram levrek filetonun kılçıklarını temizleyin. Levrek filetolarını, limon suyu, sızma zeytinyağı, deniz tuzu, balzamik sirke ile marine edin. 24 saat buzdolabında bekletin. Levrek filetosunun bazılarını rulo yapıp, bazılarını düz bir şekilde mısır ekmeği dilimlerinin üzerine koyun. Kiraz domateslerle süsleyerek servis yapın.