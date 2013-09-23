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Ciğer Palamut
Ciğer Palamut
1 Kişilik
Zorluk Derecesi:
Orta
Sofra Dergisi
Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 adet palamut fileto
2 çorba kaşığı un
Karabiber
Sıvı yağ
YAPILIŞI
Palamutu kuşbaşı iriliğinde doğrayın. Üzerine un serperek, silkeleyin. Karabiber serpin. Kızdırılmış sıvı yağda kızartın. Bekletmeden sıcak servis yapın.
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Pastalar
Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar
Kahvaltılıklar ve Atıştırmalıklar
Et Yemekleri
Tavuk Yemekleri
Sebze Yemekleri
Çorbalar
Pilavlar
Mantı ve Makarnalar
Deniz Ürünleri
Zeytinyağlılar ve Mezeler
Salatalar
Soslar ve İçecekler
Sütlü Tatlılar
Şerbetli Tatlılar ve Helvalar
Tartlar ve Kişler
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