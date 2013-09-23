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Ciğer Palamut

Ciğer Palamut
  • 1 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet palamut fileto

2 çorba kaşığı un

Karabiber

Sıvı yağ

YAPILIŞI

Palamutu kuşbaşı iriliğinde doğrayın. Üzerine un serperek, silkeleyin. Karabiber serpin. Kızdırılmış sıvı yağda kızartın. Bekletmeden sıcak servis yapın.
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