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Çinekop Böreği

Çinekop Böreği
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

8 adet çinekop

4 adet yufka

100 gram tulum peyniri

100 gram ceviz içi

1 adet yumurtanın akı

Tuz, karabiber



Kızartmak için: Sıvı yağ

YAPILIŞI

Balıkları ayıklayıp, kılçıklarını çıkarın. Yufkaları ortadan ikiye bölün ve toplam 8 adet yarım yufka elde edin. 1 adet balığın arasına 1 çorba kaşığı tulum peyniri ve 1 tatlı kaşığı dövülmüş ceviz koyun. Üzerine tuz ve karabiber serpin. Yarım yufkanın içine tulum peynirli balığı yerleştirin ve kalın sigara böreği sarar gibi sarın. Açılmaması için kenarlarına yumurta akı sürün. Kalan balık ve yufkaları da aynı şekilde hazırlayın. Kızdırılmış sıvı yağda önlü arkalı kızartın ve sıcak olarak servis yapın.
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