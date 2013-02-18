Çinekop Böreği

Sofra Tarifi
MALZEMELER
8 adet çinekop
4 adet yufka
100 gram tulum peyniri
100 gram ceviz içi
1 adet yumurtanın akı
Tuz, karabiber
Kızartmak için: Sıvı yağ
YAPILIŞI
Balıkları ayıklayıp, kılçıklarını çıkarın. Yufkaları ortadan ikiye bölün ve toplam 8 adet yarım yufka elde edin. 1 adet balığın arasına 1 çorba kaşığı tulum peyniri ve 1 tatlı kaşığı dövülmüş ceviz koyun. Üzerine tuz ve karabiber serpin. Yarım yufkanın içine tulum peynirli balığı yerleştirin ve kalın sigara böreği sarar gibi sarın. Açılmaması için kenarlarına yumurta akı sürün. Kalan balık ve yufkaları da aynı şekilde hazırlayın. Kızdırılmış sıvı yağda önlü arkalı kızartın ve sıcak olarak servis yapın.