DETAYLI ARA
Sofra / Deniz Ürünleri / Çinekop Kağıt Kebap

Çinekop Kağıt Kebap

Çinekop Kağıt Kebap
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

8 adet çinekop

2 çorba kaşığı sıvıyağ

2 adet soğan

2 adet sivri biber

4 adet domates

Tuz

Karabiber

Yarım bağ maydanoz

3 çorba kaşığı tereyağı

4 adet yağlı kağıt ya da alüminyum folyo

YAPILIŞI

Çinekopları temizledikten sonra bol suyla yıkayıp, suyunu süzün. Ayrılmayacak şekilde uzunlamasına ortadan ikiye kesin (balığın düz olması için). Yağı tencereye koyup, yemeklik doğranmış soğanları ilave ederek, soteleyin. Pembeleşince kabukları soyulmuş domatesleri ve sivri biberleri ekleyip, 5 dakika daha soteleyin. Karabiber ve tuzunu ayarlayıp, ocaktan alın. İnce kıyılmış maydanozu ilave edip, harcı dört eşit parçaya ayırın. Yağlı kağıdı veya alüminyum folyoyu tezgaha serin. Çinekopun bir tanesini kağıdın ortasına koyun. Harcı çinekopun üzerine yayın ve tereyağının bir kısmını üzerine koyup, diğer çinekop ile kapatın. Kağıdı kenarlarından sıkıca kapatın. Diğer çinekoplara da aynı işlemi uygulayın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15 dakika pişirip, sıcak olarak servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Yarı Kurutulmuş Domates İle Fırında Levrek Fileto
Yarı Kurutulmuş Domates İle Fırında Levrek Fileto
Tahin Soslu Levrek
Tahin Soslu Levrek
Hamsi Çıtırdatma
Hamsi Çıtırdatma
Hamsili Pilav
Hamsili Pilav
Karidesli Domates Soslu Makarna
Karidesli Domates Soslu Makarna
Çıtır Mezgitli Dürüm
Çıtır Mezgitli Dürüm
Fırında Sebzeli Somon Fileto
Fırında Sebzeli Somon Fileto
Tuzda Balık
Tuzda Balık

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN