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Çinekop Tava

Çinekop Tava
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg çinekop

1 çorba kaşığı tuz

2 su bardağı soğuk su

1 çay kaşığı karbonat

2 su bardağı un

2 demet taze soğan

2 adet kırmızı turp

1 demet roka

2 adet limon

2 adet havuç



Kızartmak için:

Sıvı yağ

YAPILIŞI

Çinekopları temizleyip, yıkayın. Suyu süzüldükten sonra içlerini tuzlayıp, 1 saat bekletin. Soğuk su ve karbonatı bir kapta karıştırın. Balıkları önce una sonra karbonatlı suya batırın. Kızdırılmış sıvı yağda kızartın. Taze soğan, kırmızı turp, roka, limon ve havuç dilimleriyle birlikte servis yapın.
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