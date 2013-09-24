Çinekop Tava

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 kg çinekop
1 çorba kaşığı tuz
2 su bardağı soğuk su
1 çay kaşığı karbonat
2 su bardağı un
2 demet taze soğan
2 adet kırmızı turp
1 demet roka
2 adet limon
2 adet havuç
Kızartmak için:
Sıvı yağ
YAPILIŞI
Çinekopları temizleyip, yıkayın. Suyu süzüldükten sonra içlerini tuzlayıp, 1 saat bekletin. Soğuk su ve karbonatı bir kapta karıştırın. Balıkları önce una sonra karbonatlı suya batırın. Kızdırılmış sıvı yağda kızartın. Taze soğan, kırmızı turp, roka, limon ve havuç dilimleriyle birlikte servis yapın.