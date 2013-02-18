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Çinekoplu Pazı Sarma

Çinekoplu Pazı Sarma
  • 4 Kişilik
  • Pişirme: 20 dakika
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

6 adet çinekop

12 adet pazı yaprağı

3-4 çorba kaşığı zeytinyağı

1 su bardağı domates suyu

Bir tutam safran

Tuz, karabiber, kimyon

YAPILIŞI

Balıkları ayıklayıp, kılçıklarını çıkarın. Pazı yapraklarını kaynamış suya batırıp, çıkarın. Düz bir zemine serdiğiniz pazı yaprağının içine yarım balığı yerleştirin. Diğer pazı yapraklarını da aynı şekilde hazırlayın. Güveç kabına veya fırın tepsisine dizin. Derin bir kapta zeytinyağı, domates suyu, safran, tuz, karabiber ve kimyonu karıştırıp, balığın üzerine gezdirin. Üzerini alüminyum folyo ile kapatarak, önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.
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