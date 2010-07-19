Çingene palamudu panesi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Balıkları ayıklayıp yıkadıktan sonra filetolarına ayırın. Diğer tarafta bir kasede elenmiş un ve yumurtayı çırpın. Tuz ilave edin. Balıkları önce yumurtalı karışıma daha sonra galeta ununa bulayın. Kızgın sıvı yağda arkalı önlü kızartın. Tarator sos için mayonez, ince kıyılmış kornişon turşu, kapari ve maydanozu karıştırın. Balık pane ile birlikte servis yapın.