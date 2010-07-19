Çingene palamudu panesi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 adet çingene palamudu
1 çay bardağı un
2 adet yumurta
1 çay bardağı galeta unu, tuz
Kızartmak için: Sıvı yağ
Tartar sos: 1 su bardağı mayonez
2-3 adet kornişon turşu
7-8 adet ince kıyılmış kapari
6-7 dal ince kıyılmış maydanoz
YAPILIŞI
Balıkları ayıklayıp yıkadıktan sonra filetolarına ayırın. Diğer tarafta bir kasede elenmiş un ve yumurtayı çırpın. Tuz ilave edin. Balıkları önce yumurtalı karışıma daha sonra galeta ununa bulayın. Kızgın sıvı yağda arkalı önlü kızartın. Tarator sos için mayonez, ince kıyılmış kornişon turşu, kapari ve maydanozu karıştırın. Balık pane ile birlikte servis yapın.