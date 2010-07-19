Çingene Palamudu Pilakisi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Balıkları ayıklayıp yıkayın ve iri parçalar halinde doğrayın. Diğer tarafta sıvı yağda yemeklik doğranmış soğanı kavurun. Küp doğranmış havuç, patates, sivri ve kırmızı biberi katıp kavurmaya devam edin. En son domates, karabiber ve tuzu ilave edip 1-2 defa çevirdikten sonra ocağın altını kapatın. İri doğranmış balıkları güvecin içine yerleştirin. Üzerine hazırladığınız sosu boşaltın. En üste kekik serpin ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.