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Çingene Palamudu Pilakisi

Çingene Palamudu Pilakisi
  • 4 Kişilik
  • Pişirme: 15 dakika
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet çingene palamudu

1 çay bardağı sıvı yağ

1 adet soğan

2'şer adet havuç ve patates

2'şer adet sivri ve kırmızı biber

1 adet küp doğranmış domates

5-6 adet tane karabiber

Kekik, tuz

YAPILIŞI

Balıkları ayıklayıp yıkayın ve iri parçalar halinde doğrayın. Diğer tarafta sıvı yağda yemeklik doğranmış soğanı kavurun. Küp doğranmış havuç, patates, sivri ve kırmızı biberi katıp kavurmaya devam edin. En son domates, karabiber ve tuzu ilave edip 1-2 defa çevirdikten sonra ocağın altını kapatın. İri doğranmış balıkları güvecin içine yerleştirin. Üzerine hazırladığınız sosu boşaltın. En üste kekik serpin ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.
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