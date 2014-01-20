Çipura Marin

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Çipuranın filetosunu çıkarıp parmak uzunluğunda doğrayın. Filetoları limon suyunda 1 saat dinlendirin. 1 çorba kaşığı hardalı bir kaba alıp, 1 su bardağı sıvı yağı azar azar ilave ederek karıştırın. Daha sonra limon suyunu da yavaş yavaş ilave edip mayonez kıvamına gelene kadar karıştırın. En son sirkeyi ekleyip karıştırın. Filetoları limon suyundan çıkartıp sosla karıştırın. Tane karabiber ekleyip servis yapın.