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Sofra / Deniz Ürünleri / Çipura Marin

Çipura Marin

Çipura Marin
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet çipura

Yarım su bardağı limon suyu

1 çorba kaşığı hardal

1 su bardağı sıvı yağı

Yarım su bardağı elma sirkesi

1 çorba kaşığı tane karabiber

1 adet limon

YAPILIŞI

Çipuranın filetosunu çıkarıp parmak uzunluğunda doğrayın. Filetoları limon suyunda 1 saat dinlendirin. 1 çorba kaşığı hardalı bir kaba alıp, 1 su bardağı sıvı yağı azar azar ilave ederek karıştırın. Daha sonra limon suyunu da yavaş yavaş ilave edip mayonez kıvamına gelene kadar karıştırın. En son sirkeyi ekleyip karıştırın. Filetoları limon suyundan çıkartıp sosla karıştırın. Tane karabiber ekleyip servis yapın.
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