Çipura Şnitzel

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 adet çipura
2 adet yumurta
1 su bardağı galeta unu
1 su bardağı un
Tuz, karabiber
Kızartmak için:
Sıvı yağ
Süslemek için:
2 dilim limon
2 çay kaşığı tereyağı
YAPILIŞI
Çipuranın filetosunu çıkarın. Filetoları et döveceği ile inceltip tuz ve karabiberle tatlandırın. Bir kapta
yumurtaları çırpın. Filetoları önce una, sonra yumurtaya bulayın. Son olarak galeta ununa bulayıp kızgın yağda kızartın. Servis tabağına aldığınız balıkların üzerine limon dilimlerini ve tereyağını koyarak servis yapın.