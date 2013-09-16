Çipura Şnitzel

Çipuranın filetosunu çıkarın. Filetoları et döveceği ile inceltip tuz ve karabiberle tatlandırın. Bir kapta

yumurtaları çırpın. Filetoları önce una, sonra yumurtaya bulayın. Son olarak galeta ununa bulayıp kızgın yağda kızartın. Servis tabağına aldığınız balıkların üzerine limon dilimlerini ve tereyağını koyarak servis yapın.