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Çipura Şnitzel

Çipura Şnitzel
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet çipura

2 adet yumurta

1 su bardağı galeta unu

1 su bardağı un

Tuz, karabiber

Kızartmak için:

Sıvı yağ

Süslemek için:

2 dilim limon

2 çay kaşığı tereyağı

YAPILIŞI

Çipuranın filetosunu çıkarın. Filetoları et döveceği ile inceltip tuz ve karabiberle tatlandırın. Bir kapta
yumurtaları çırpın. Filetoları önce una, sonra yumurtaya bulayın. Son olarak galeta ununa bulayıp kızgın yağda kızartın. Servis tabağına aldığınız balıkların üzerine limon dilimlerini ve tereyağını koyarak servis yapın.
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