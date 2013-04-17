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Çipuralı Pazı Sarma

Çipuralı Pazı Sarma
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

5 yaprak pazı

1 adet 500 gramlık çipura

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

3 dal taze soğan

5'er dal kıyılmış maydanoz ve dereotu

Yeteri kadar su

Tuz, kekik, karabiber



Pane için: 1 su bardağı un

1 adet yumurta

1 çay bardağı su

1 su bardağı mısır unu



Kızartmak için: Sıvı yağ

YAPILIŞI

Pazı yapraklarını önce kaynamış suya daha sonra soğuk suya batırıp, çıkarın. Saplarını ayırın ve orta kısmını hafif döverek, inceltin. Ayıklanmış balığı haşlayın ve süzün. Etini kemiğinden ayırın ve küp şeklinde doğrayın. İçine rendelenmiş kaşar peyniri, kıyılmış taze soğan, maydanoz, dereotu, tuz, kekik ve karabiber katıp, karıştırın. Harcı pazıların içine paylaştırıp, muska ya da kare şeklinde sarın. Pane için yumurta ve suyu derin bir kapta çırpın. Pazı sarmaları sırayla, önce una, sonra yumurtaya ve en son mısır ununa bulayıp, kızgın sıvı yağda kızartın. Sıcak olarak servis yapın.
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