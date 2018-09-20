Çıtır Mezgitli Dürüm

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

5-6 adet donmuş mezgit filetoyu 2 parmak kalınlığında kesin. 1 paket ballı mısır gevreğini iyice ufalanana kadar ezip geniş bir kabın içine dökün. Başka bir derin kapta 1 su bardağı un, 2 çorba kaşığı mısır nişastası, 1 tatlı kaşığı tuz, 1'er çay kaşığı karabiber ve pul biberi iyice karıştırın. 3 adet yumurtayı da bir başka geniş kabın içerisinde iyice çırpın. Diğer taraftan orta boy bir kızartma tenceresinin yarısını sıvı yağ ile doldurup yağı iyice (Ortalama 6-8 dakika) ısıtın. Yağ iyice kızdıktan sonra mezgitlerin her birini sırayla önce yumurtaya, sonra unlu karışıma, sonra tekrar yumurtaya ve en son mısır gevreğine bulayıp hızlıca yağın içine atın. Ortalama 3-4 dakika, yağın içinde ara ara karıştırarak rengi değişene kadar pişirin. Her bir balık parçasını bu sıralamayla kızartın. 1'er adet sarı, kırmızı ve yeşil biberi i jülyen doğrayın. 4 adet lavaşa hazırladığınız sostan 1 çorba kaşığı sürüp doğradığınız biberleri ve çıtır mezgitleri paylaştırın. Alt ve üst kısımlarını içe doğru kıvırarak sarıp servis yapın