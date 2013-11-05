Çıtır Yufkalı Dil Balığı Kulesi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 kg dil balığı
1 adet yufka
2 çorba kaşığı sıvı yağ
1 demet roka
Tuz
karabiber
Kızartmak için:
Sıvı yağ
Üzerine:
1 adet sarı biber
1 adet dolmalık biber
1 adet havuç
1 adet bebek patlıcan
2 çorba kaşığı sıvı yağ
Servis için:
Nar ekşisi
YAPILIŞI
DİL balığından fileto çıkarın. Bir kaba alıp üzerine sıvı yağ, tuz ve karabiber ekleyip, marine edin. Yapışmaz yüzeyli bir tavada önlü arkalı kızartın ve bir tabağa alın. Yufkayı düz bir zemine serip, geniş ağızlı bir bardakla yuvarlaklar kesin. Kızdırılmış sıvı yağda kızartın ve kağıt havlu üzerinde fazla yağını alın. Servis tabağına roka yaprağı, 1 adet kızarmış yufka ve balık dilimi, tekrar roka, 1 adet kızarmış yufka, balık dilimi olacak şekilde kule yapın. Kalan malzemeyi de aynı şekilde hazırlayın. Sarı ve dolmalık biberi jülyen, patlıcan ve havucu küp doğrayın. Sıvı yağı bir tavaya alıp sebzeleri soteleyin. Kulelerin üzerine pay edip, nar ekşisiyle sıcak olarak servis yapın.