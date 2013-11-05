DETAYLI ARA
Sofra / Deniz Ürünleri / Çıtır Yufkalı Dil Balığı Kulesi

Çıtır Yufkalı Dil Balığı Kulesi

Çıtır Yufkalı Dil Balığı Kulesi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg dil balığı

1 adet yufka

2 çorba kaşığı sıvı yağ

1 demet roka

Tuz

karabiber



Kızartmak için:

Sıvı yağ



Üzerine:

1 adet sarı biber

1 adet dolmalık biber

1 adet havuç

1 adet bebek patlıcan

2 çorba kaşığı sıvı yağ



Servis için:

Nar ekşisi

YAPILIŞI

DİL balığından fileto çıkarın. Bir kaba alıp üzerine sıvı yağ, tuz ve karabiber ekleyip, marine edin. Yapışmaz yüzeyli bir tavada önlü arkalı kızartın ve bir tabağa alın. Yufkayı düz bir zemine serip, geniş ağızlı bir bardakla yuvarlaklar kesin. Kızdırılmış sıvı yağda kızartın ve kağıt havlu üzerinde fazla yağını alın. Servis tabağına roka yaprağı, 1 adet kızarmış yufka ve balık dilimi, tekrar roka, 1 adet kızarmış yufka, balık dilimi olacak şekilde kule yapın. Kalan malzemeyi de aynı şekilde hazırlayın. Sarı ve dolmalık biberi jülyen, patlıcan ve havucu küp doğrayın. Sıvı yağı bir tavaya alıp sebzeleri soteleyin. Kulelerin üzerine pay edip, nar ekşisiyle sıcak olarak servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Yarı Kurutulmuş Domates İle Fırında Levrek Fileto
Yarı Kurutulmuş Domates İle Fırında Levrek Fileto
Tahin Soslu Levrek
Tahin Soslu Levrek
Hamsi Çıtırdatma
Hamsi Çıtırdatma
Hamsili Pilav
Hamsili Pilav
Karidesli Domates Soslu Makarna
Karidesli Domates Soslu Makarna
Çıtır Mezgitli Dürüm
Çıtır Mezgitli Dürüm
Fırında Sebzeli Somon Fileto
Fırında Sebzeli Somon Fileto
Tuzda Balık
Tuzda Balık

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN