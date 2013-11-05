Çıtır Yufkalı Dil Balığı Kulesi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

DİL balığından fileto çıkarın. Bir kaba alıp üzerine sıvı yağ, tuz ve karabiber ekleyip, marine edin. Yapışmaz yüzeyli bir tavada önlü arkalı kızartın ve bir tabağa alın. Yufkayı düz bir zemine serip, geniş ağızlı bir bardakla yuvarlaklar kesin. Kızdırılmış sıvı yağda kızartın ve kağıt havlu üzerinde fazla yağını alın. Servis tabağına roka yaprağı, 1 adet kızarmış yufka ve balık dilimi, tekrar roka, 1 adet kızarmış yufka, balık dilimi olacak şekilde kule yapın. Kalan malzemeyi de aynı şekilde hazırlayın. Sarı ve dolmalık biberi jülyen, patlıcan ve havucu küp doğrayın. Sıvı yağı bir tavaya alıp sebzeleri soteleyin. Kulelerin üzerine pay edip, nar ekşisiyle sıcak olarak servis yapın.