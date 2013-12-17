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Clementine Usulü Somon

Clementine Usulü Somon
  • 1 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

200 gram somon

yarım soğan

2 çay kaşığı toz şeker

2-3 çorba kaşığı dere otlu sos

Dere otlu sos için:

1-2 dal dereotu

3 adet arpacık soğan

Yarım çay kaşığı ufalanmış balık

bulyon

Yarım çay bardağı krema

1 adet defne yaprağı

Servis için:

Haşlanmış mevsim sebzeleri ve safranlı bademli çilav

YAPILIŞI

Öncelikle dere otlu sosu hazırlayın. Bunun için kıyılmış dereotu, kıyılmış soğan, balık bulyon, krema ve defne yaprağını tavaya alın. Orta harlı ateşte, sürekli karıştırarak, krema koyulaşana dek pişirin. Ayrı bir yerde soğanı ince halkalar şekilde kıyın. Soğan ve toz şekeri yapışmaz yüzeyli tavada karamelize olana dek sürekli karıştırarak pişirin. Daha sonra kenara alın. Somonu ızgarada önlü arkalı pişirip, servis tabağına alın. Yanına karamelize soğan ve haşlanmış mevsim sebzeleri yerleştirin. Dere otlu sos gezdirin. Safranlı bademli çilav veya tercih ettiğiniz bir pilav çeşidi ile servis yapın.

PÜF NOKTASI

Et ve tavuk bulyon gibi balık bulyonu da marketlerden temin edebilirsiniz.
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