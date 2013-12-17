Clementine Usulü Somon

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Öncelikle dere otlu sosu hazırlayın. Bunun için kıyılmış dereotu, kıyılmış soğan, balık bulyon, krema ve defne yaprağını tavaya alın. Orta harlı ateşte, sürekli karıştırarak, krema koyulaşana dek pişirin. Ayrı bir yerde soğanı ince halkalar şekilde kıyın. Soğan ve toz şekeri yapışmaz yüzeyli tavada karamelize olana dek sürekli karıştırarak pişirin. Daha sonra kenara alın. Somonu ızgarada önlü arkalı pişirip, servis tabağına alın. Yanına karamelize soğan ve haşlanmış mevsim sebzeleri yerleştirin. Dere otlu sos gezdirin. Safranlı bademli çilav veya tercih ettiğiniz bir pilav çeşidi ile servis yapın.