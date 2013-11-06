Deniz Börülceli Ezme

Sofra Tarifi

400 gram deniz börülcesi 1 adet soğan 4 adet kurutulmuş domates Bir buçuk çay bardağı sızma zeytinyağı 200 gram beyaz peynir Yeteri kadar tuz

YAPILIŞI

Deniz börülcesini haşlayıp, fazla suyunu süzün ve ayıklayın. Soğanı rendeleyip suyunu sıkın. Soğan suyu ve deniz börülcesini harmanlayın. Dilimlenmiş kurutulmuş domates, zeytinyağı ve tuz ilave edip ocakta 2-3 dakika soteleyin. Karışım soğuduktan sonra küp doğranmış beyaz peynir ekleyip harmanlayın. Soğuk olarak servis yapın.