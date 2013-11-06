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Deniz Börülceli Ezme

Deniz Börülceli Ezme
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

400 gram deniz börülcesi

1 adet soğan

4 adet kurutulmuş domates

Bir buçuk çay bardağı sızma zeytinyağı

200 gram beyaz peynir

Yeteri kadar tuz

YAPILIŞI

Deniz börülcesini haşlayıp, fazla suyunu süzün ve ayıklayın. Soğanı rendeleyip suyunu sıkın. Soğan suyu ve deniz börülcesini harmanlayın. Dilimlenmiş kurutulmuş domates, zeytinyağı ve tuz ilave edip ocakta 2-3 dakika soteleyin. Karışım soğuduktan sonra küp doğranmış beyaz peynir ekleyip harmanlayın. Soğuk olarak servis yapın.
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