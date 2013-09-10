Deniz Ürünlü Pazı Sarma

Tuz, karabiber, yenibahar, limon, soğanı rendeleyip, zeytinyağında kavurun. Pirinç, ahtapot, kalamar,

karides ekleyip kavurmaya devam edin. Fıstık, üzüm, yenibahar, tuz, karabiber ekleyin. Hazırladığınız

dolma içini, pirinçler fazla yumuşamadan ateşten alın. İnce kıyılmış maydanoz ve dereotu

ekleyerek bir kenarda dinlendirin. Pazıları kaynar suya atıp biraz bekletin. Daha sonra sudan

alıp, dolma sarmak üzere sert kısımlarını atın. Pazıların içine deniz ürünlü malzemeyi koyup sarın. Tencereye dizin. Üzerine porselen bir tabak kapatın. Kısık ateşte 10 dakika pişirin. Limon dilimleri ile servis yapın.