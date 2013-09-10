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Deniz Ürünlü Pazı Sarma

Deniz Ürünlü Pazı Sarma
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet orta boy soğan

Yarım su bardağı zeytinyağı

20-25 adet pazı yaprağı

150 gram ahtapot

150'şer gram kalamar ve karides

2 çorba kaşığı çam fıstığı

2 çorba kaşığı kuş üzümü

1 su bardağı pirinç

Maydanoz, dereotu

YAPILIŞI

Tuz, karabiber, yenibahar, limon, soğanı rendeleyip, zeytinyağında kavurun. Pirinç, ahtapot, kalamar,
karides ekleyip kavurmaya devam edin. Fıstık, üzüm, yenibahar, tuz, karabiber ekleyin. Hazırladığınız
dolma içini, pirinçler fazla yumuşamadan ateşten alın. İnce kıyılmış maydanoz ve dereotu
ekleyerek bir kenarda dinlendirin. Pazıları kaynar suya atıp biraz bekletin. Daha sonra sudan
alıp, dolma sarmak üzere sert kısımlarını atın. Pazıların içine deniz ürünlü malzemeyi koyup sarın. Tencereye dizin. Üzerine porselen bir tabak kapatın. Kısık ateşte 10 dakika pişirin. Limon dilimleri ile servis yapın.
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