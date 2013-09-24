Deniz Mahsulleri Kavurma

Tereyağını tavaya alıp kızdırın. Ardından doğranmış kalamar, ahtapot ve ikiye bölünmüş mantarları ilave edip, 5 dakika kavurun. Sonra kuşbaşı doğranmış levreği, karidesi, midyeyi, sivri biberi, kuşbaşı doğranmış domatesi ve ikiye-üçe bölünmüş sarımsakları ilave edip, 10 dakika daha kavurun. Üzerine soya sosunu ve baharatları katıp karıştırın, ateşten alın. Kavurmayı, önceden fırında iyice ısıtılmış güveç kabına aktarın ve servis yapın.