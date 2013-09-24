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Deniz Mahsulleri Kavurma

Deniz Mahsulleri Kavurma
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

50 gram tereyağı

50 gram doğranmış kalamar

50 gram iri doğranmış ahtapot

8 adet orta boy mantar

100 gram kuşbaşı levrek

50 gram karides

8 adet midye içi

2 adet sivri biber

1 adet domates

4 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı soya sosu

1 tatlı kaşığı kekik

1 tatlı kaşığı pul biber

YAPILIŞI

Tereyağını tavaya alıp kızdırın. Ardından doğranmış kalamar, ahtapot ve ikiye bölünmüş mantarları ilave edip, 5 dakika kavurun. Sonra kuşbaşı doğranmış levreği, karidesi, midyeyi, sivri biberi, kuşbaşı doğranmış domatesi ve ikiye-üçe bölünmüş sarımsakları ilave edip, 10 dakika daha kavurun. Üzerine soya sosunu ve baharatları katıp karıştırın, ateşten alın. Kavurmayı, önceden fırında iyice ısıtılmış güveç kabına aktarın ve servis yapın.
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