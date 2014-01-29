Deniz Mahsülleri Kavurma

Sofra Tarifi
MALZEMELER
50 gram tereyağı
50 gram doğranmış kalamar
50 gram iri doğranmış ahtapot
8 adet orta boy mantar
100 gram kuşbaşı levrek
50 gram karides
8 adet midye içi,
2 adet sivri biber
1 adet domates,
4 diş sarımsak
1 tatlı kaşığı soya sosu,
1 tatlı kaşığı kekik
1 tatlı kaşığı pulbiber
YAPILIŞI
Tereyağını tavaya alıp kızdırın. Ardından doğranmış kalamar, ahtapot ve ikiye bölünmüş mantarları ilave edip, 5 dakika kavurun. Sonra kuşbaşı doğranmış levreği, karidesi, midyeyi, sivri biberi, kuşbaşı doğranmış domatesi ve ikiye-üçe bölünmüş sarımsakları ilave edip, 10 dakika daha kavurun. Üzerine soya sosunu ve baharatları katıp karıştırın, ateşten alın. Kavurmayı, önceden fırında iyice ısıtılmış güveç kabına aktarın ve servis yapın.