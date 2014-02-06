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Sofra / Deniz Ürünleri / Deniz Mahsulleri Tacos

Deniz Mahsulleri Tacos

Deniz Mahsulleri Tacos
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Dünya Mutfağı
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet jumbo karides

4 adet deniz tarağı

2 adet fileto barbunya balığı

4 çorba kaşığı Japon pirinci

1 çorba kaşığı kızarmış susam

1 çorba kaşığı istiridye sos

2 çorba kaşığı pirinç sirkesi

1 çorba kaşığı toz şeker

2 su bardağı su

4 adet lavaş ekmeği

Bir demet renkli salata yaprakları

1 çay kaşığı susam yağı

1 çorba kaşığı soya sosu

Tuz,

karabiber

Mango salsa sos için:

1 adet mango (küp doğranmış)

1 adet kırmızı soğan

1 adet taze kişniş

1 çorba kaşığı zeytinyağı

YAPILIŞI

Pirinç sirkesi ve toz şekeri su ile birlikte kaynatın. İçine Japon pirinci, tuz ve karabiber ilave edip, kısık ateşte pirinçler suyunu çekene dek pişirin. Islak bir bezle pişen pirinçlerin üzerini örtün. Lavaş ekmekleri nescafe tabağıyla (ya da o büyüklükte bir kalıpla) kesip ikiye katlayın ve kızgın yağda pişirin. İçlerine pişmiş pirinçleri koyup, hazır vaziyette bekletin. Jumbo karidesler, deniz tarağı ve barbunya balığı filetoları teflon tavada pişirin. Üzerlerine susam ve istiridye sos ekleyin. Küp doğranmış mango, kırmızı soğan ve kişniş yapraklarını blendırdan geçirerek salsa sos yapın. Servis tabağına sırası ile lavaş ekmekleri, üzerlerine karides, deniz tarağı ve barbunya balıkları dizin. Taze salata yapraklarını susam yağı ve soya sosuyla karıştırıp, mango salsa ile servis yapın.
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