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Deniz Mahsullü Güveç

Deniz Mahsullü Güveç
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

8 adet jumbo karides

4 adet ahtapot bacağı

2-3 adet kalamar

1 çorba kaşığı tereyağı

8 adet mantar

2 adet sivri biber

1 adet küçük boy soğan

2 diş sarımsak

2 adet domates

1 çay kaşığı tane karabiber

1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 çay bardağı sıcak su

Tuz

YAPILIŞI

Karides, ahtapot bacağı ve kalamarı tereyağı ile birlikte bir tavaya alıp, kavurun. Mantar, iri doğranmış biber, dörde bölünmüş soğan ve sarımsak ilave edip, kavurmaya devam edin. İri doğranmış domates, tane karabiber ve tuz ekledikten sonra tüm malzemeyi karıştırıp, 1-2 dakika çevirin. Suyunu katın ve çekene kadar kısık ateşte pişirin. Daha sonra orta büyüklükte bir güvece alın ve üzerine rendelenmiş kaşar peyniri ilave edin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 10 dakika pişirip, sıcak olarak servis yapın.
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