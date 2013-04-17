Deniz Mahsullü Krep

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Krep hamuru için: 2 adet yumurta
Bir buçuk su bardağı süt
1 çay bardağı+1 çorba kaşığı sıvı yağ
1 su bardağı un
2 çorba kaşığı nişasta
1 tatlı kaşığı toz şeker, tuz
İçi için:
150 gram dondurulmuş ahtapot
150 gram dondurulmuş karides
200 gram kaşar peyniri
Yarımşar demet kıyılmış maydanoz ve dereotu
5 dal kıyılmış taze soğan
Tuz, karabiber, kekik, kimyon
Pane için: 2 adet yumurta
2 su bardağı galeta unu
Kızartmak için: Sıvı yağ
YAPILIŞI
Öncelikle krep için derin bir kapta yumurta ve sütü çırpın. İçine 1 çay bardağı sıvı yağ koyup, çırptıktan sonra un, nişasta, toz şeker ve tuz ekleyin. Tüm malzemeyi iyice pürüzsüz bir kıvama gelene kadar karıştırın. Yapışmaz yüzeyli bir tavaya 1 çorba kaşığı sıvı yağ dökün ve krep harcından 1 kepçe koyun. Tavayı hafifçe sallayarak karışımın dağılmasını sağlayın. Her iki tarafını da kızartın ve servis tabağına alın. Krep harcı bitene kadar işleme devam edin. İçi için dondurulmuş ahtapotu oda sıcaklığında çözdürün ve 5 dakika kaynar suda haşlayıp, süzün. Küp şeklinde doğrayın ve derin bir kaba alın. Dondurulmuş karidesleri kaynar suda 3 dakika haşlayın ve süzün. Küp biçiminde doğrayıp, ahtapotun içine katın. Rendelenmiş kaşar peyniri, maydanoz, dereotu, taze soğan, tuz, karabiber, kekik ve kimyon katıp, karıştırın. Hazırladığınız harcı kreplerin içine paylaştırın. Daha sonra iki parmak kalınlığında ve rulo biçiminde sarın. Krepleri önce çırpılmış yumurtaya daha sonra galeta ununa bulayın ve kızdırılmış sıvı yağda kızartın. Kağıt havlu üzerinde fazla yağını aldıktan sonra sıcak olarak servis yapın.
PÜF NOKTASI
Dilerseniz hazırladığınız krepleri galeta unu yerine mısır ununa bulayarak da kızartabilirsiniz.