Deniz Mahsullü Krep

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Hamuru için:
1 adet yumurta
Bir buçuk su bardağı un
Tuz, karabiber
İki buçuk su bardağı süt, sıvı yağ
İçi için:
50 gram levrek
2 adet karides
1 adet kalamar
2 adet deniz tarağı
10 gram pırasa
Tuz, karabiber
YAPILIŞI
Krep hamuru için malzemeyi çırpıp, sıvı yağ sürülmüş tavaya dökün. Başka bir tavada küp doğranmış deniz mahsullerini soteleyin. İnce kıyılmış pırasayı ilave edip, tuz ve karabiber ekleyip, bu karışımı kreplere paylaştırın. Yanlarından katlayıp, kare şeklinde sarın. Üzerlerine 1 dilim kaşar peyniri ilave edip, 200 derece fırında 8 dakika kızartın ve servis yapın.