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Deniz Mahsullü Krep

Deniz Mahsullü Krep
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Hamuru için:

1 adet yumurta

Bir buçuk su bardağı un

Tuz, karabiber

İki buçuk su bardağı süt, sıvı yağ

İçi için:

50 gram levrek

2 adet karides

1 adet kalamar

2 adet deniz tarağı

10 gram pırasa

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

Krep hamuru için malzemeyi çırpıp, sıvı yağ sürülmüş tavaya dökün. Başka bir tavada küp doğranmış deniz mahsullerini soteleyin. İnce kıyılmış pırasayı ilave edip, tuz ve karabiber ekleyip, bu karışımı kreplere paylaştırın. Yanlarından katlayıp, kare şeklinde sarın. Üzerlerine 1 dilim kaşar peyniri ilave edip, 200 derece fırında 8 dakika kızartın ve servis yapın.
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