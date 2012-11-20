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Deniz Mahsullü Mantar

Deniz Mahsullü Mantar
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

6 adet büyük boy mantar

15 adet dondurulmuş karides

5-6 adet dondurulmuş halka kalamar

4 çorba kaşığı zeytinyağı

1 adet küçük boy soğan

2 diş sarımsak

1 adet limon

Tuz, karabiber, kekik, pulbiber



Üzerine:

Yarım su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

3 çorba kaşığı galeta unu

YAPILIŞI

MANTARLARIN zarını soyun ve yarım limon sıkılmış suyun içine atın. Zeytinyağını bir tavaya alın ve hafif kızdırın. Mantarları içine atıp, 1-2 dakika soteledikten sonra fırın kabına alın. Aynı yağın içine kıyılmış soğan ve sarımsak ilave edip, hafif çevirin. Karides ve kalamarı sudan geçirip, soğanın içine katın. Yarım limonun suyunu, tuzu, karabiberi, kekiği ve pul biberi ilave edip, karıştırın. Kısık ateşte 5-10 dakika soteleyin. Daha sonra mantarların içine pay edin. Üzeri için kaşar peyniri ve galeta ununu karıştırın ve karidesli karışımın üzerine paylaştırın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 5 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.
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