Deniz Mahsullü Pilav

Sofra Tarifi
MALZEMELER
7-8 adet küçük boy
kabuklu midye
10 adet iç midye
2 adet haşlanmış ahtapot kolu
4-5 dilim haşlanmış kalamar
4-5 adet kum midyesi
10 adet karides
2 su bardağı baldo pirinç
1 çay bardağı zeytinyağı
1 çorba kaşığı dolmalık fıstık
6 adet büyük boy soğan
4-5 adet sivri biber
3 adet kırmızı kapya biber
1 çorba kaşığı kuş üzümü
3 su bardağı balık suyu
1 tutam safran
Tuz, karabiber
YAPILIŞI
Dolmalık fıstığı zeytinyağında hafifçe kavurun. Yemeklik doğranmış soğanı ilave edin ve kavurmaya devam edin. Kıyılmış biberleri katıp, 1-2 dakika daha kavurun. 10 dakika sıcak suda bekletip, saplarını aldığınız kuş üzümünü ekleyin ve karıştırın. Haşladığınız pirinci katın ve tüm malzemeyi şöyle bir çevirdikten sonra bütün deniz ürünlerini, balık suyunu, safranı, tuzu ve karabiberi ilave edin. Kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Hiç karıştırmadan soğumaya bırakın ve servis yapın.