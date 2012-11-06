Deniz Mahsullü Pilav

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Dolmalık fıstığı zeytinyağında hafifçe kavurun. Yemeklik doğranmış soğanı ilave edin ve kavurmaya devam edin. Kıyılmış biberleri katıp, 1-2 dakika daha kavurun. 10 dakika sıcak suda bekletip, saplarını aldığınız kuş üzümünü ekleyin ve karıştırın. Haşladığınız pirinci katın ve tüm malzemeyi şöyle bir çevirdikten sonra bütün deniz ürünlerini, balık suyunu, safranı, tuzu ve karabiberi ilave edin. Kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Hiç karıştırmadan soğumaya bırakın ve servis yapın.