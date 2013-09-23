Deniz Mahsullü Spagetti

Spagettiyi tuzlu suda 9 dakika haşlayıp süzün. Başka bir tencerede tereyağını eritip, ince doğranmış soğan ve sarımsağı kavurun. Kalamar, kabuklu midye, kum midyesi ve şarabı ekleyip, malzemeyi tencerenin ağzı kapalı olarak pişirin. Karides, ince kıyılmış maydanoz ve spagettiyi tencereye ekleyip karıştırın. Sıcak olarak servis yapın.