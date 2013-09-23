Deniz Mahsullü Spagetti

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1/4 paket spagetti
1 çorba kaşığı tereyağı
2 diş sarımsak
1 adet soğan
60 gram haşlanmış karides
4 adet kabuklu midye
40 gram kalamar
60 gram Ege kum midyesi
1 çay bardağı beyaz şarap
4-5 dal maydanoz
Tuz
YAPILIŞI
Spagettiyi tuzlu suda 9 dakika haşlayıp süzün. Başka bir tencerede tereyağını eritip, ince doğranmış soğan ve sarımsağı kavurun. Kalamar, kabuklu midye, kum midyesi ve şarabı ekleyip, malzemeyi tencerenin ağzı kapalı olarak pişirin. Karides, ince kıyılmış maydanoz ve spagettiyi tencereye ekleyip karıştırın. Sıcak olarak servis yapın.