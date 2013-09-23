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Deniz Mahsullü Spagetti

Deniz Mahsullü Spagetti
  • 1 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Sevgililer Günü
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1/4 paket spagetti

1 çorba kaşığı tereyağı

2 diş sarımsak

1 adet soğan

60 gram haşlanmış karides

4 adet kabuklu midye

40 gram kalamar

60 gram Ege kum midyesi

1 çay bardağı beyaz şarap

4-5 dal maydanoz

Tuz

YAPILIŞI

Spagettiyi tuzlu suda 9 dakika haşlayıp süzün. Başka bir tencerede tereyağını eritip, ince doğranmış soğan ve sarımsağı kavurun. Kalamar, kabuklu midye, kum midyesi ve şarabı ekleyip, malzemeyi tencerenin ağzı kapalı olarak pişirin. Karides, ince kıyılmış maydanoz ve spagettiyi tencereye ekleyip karıştırın. Sıcak olarak servis yapın.
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