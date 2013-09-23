Deniz Türlü

İskorpit filetoları, yapışmaz yüzeyli tavada çok az yağ ilavesiyle birlikte kızartın. Diğer deniz ürünlerini ise hafifçe haşladıktan sonra bol yağda kızartın. Deniz ürünlerinin hepsini bir fırın tepsisine ya da güvece dizin. İnce kıyılmış soğanları, mantarları, ufak doğranmış domatesleri, tavada tereyağıyla soteledikten sonra deniz ürünlerinin üzerine ilave edin. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Rendelenmiş kaşar peynirini serpin. 200 derece fırında 10 dakika pişirip, sıcak servis yapın.