DETAYLI ARA
Sofra / Deniz Ürünleri / Deniz Türlü

Deniz Türlü

Deniz Türlü
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 kg iskorpit fileto

200 gram kalamar

200 gram karides

50 adet midye

Yarım kg soğan

Yarım kg domates

5-6 adet sivri biber

Yarım kg mantar

Tereyağı

Tuz

Karabiber

Rendelenmiş kaşar peyniri

YAPILIŞI

İskorpit filetoları, yapışmaz yüzeyli tavada çok az yağ ilavesiyle birlikte kızartın. Diğer deniz ürünlerini ise hafifçe haşladıktan sonra bol yağda kızartın. Deniz ürünlerinin hepsini bir fırın tepsisine ya da güvece dizin. İnce kıyılmış soğanları, mantarları, ufak doğranmış domatesleri, tavada tereyağıyla soteledikten sonra deniz ürünlerinin üzerine ilave edin. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Rendelenmiş kaşar peynirini serpin. 200 derece fırında 10 dakika pişirip, sıcak servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Yarı Kurutulmuş Domates İle Fırında Levrek Fileto
Yarı Kurutulmuş Domates İle Fırında Levrek Fileto
Tahin Soslu Levrek
Tahin Soslu Levrek
Hamsi Çıtırdatma
Hamsi Çıtırdatma
Hamsili Pilav
Hamsili Pilav
Karidesli Domates Soslu Makarna
Karidesli Domates Soslu Makarna
Çıtır Mezgitli Dürüm
Çıtır Mezgitli Dürüm
Fırında Sebzeli Somon Fileto
Fırında Sebzeli Somon Fileto
Tuzda Balık
Tuzda Balık

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN