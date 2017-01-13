Deniz ürünlü içli köfte

İkiye kestiğiniz midye içleri ve karidesleri bir tencereye alın. Üzerini geçecek kadar su ekleyin ve suyunu çekmesine yakın jülyen doğranmış levrek filetosunu katın. Suyunu tamamen çekince ocaktan alın. Ayrı bir tencerede kıyılmış soğan ve sarımsağı zeytinyağında soteleyin. Levrekli karışımı, kıyılmış pazı yaprağını, bademi, tuzu ve karabiberi katın.Şöyle bir karıştırdıktan sonra ocaktan alıp, soğumaya bırakın.2Köftenin dış harcı için bulguru bir gün öncesinden ıslatın. Şişen bulgurun içine galeta unu, tuz ve karabiber ekleyip, yoğurun (gerekirse sıcak su ilave edin). Kıyma makinesinden geçiri nve tekrar yoğurun. Harçtan mandalina büyüklüğünde bir parça koparın ve avucunuzun içinde yuvarlayıp, silindir şekli verin. İşaret parmağınızla içini açarak genişletin ve içine harçtan koyup, büzerek ağzını kapatın. Dış ve iç harç bitene kadar aynı işlemi uygulayın. Kızdırılmış sıvı yağda kızartın.3Sosu için kaynayan suyun içine tereyağı,doğranmış kurutulmuş domates ve limon suyu ekleyin. Kapari, kıyılmış maydanoz, karabiber ilave edin ve 1 taşım kaynadıktan sonra ocaktan alın. İçli köfteyle birlikte servis yapın.