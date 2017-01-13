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Sofra / Deniz Ürünleri / Deniz ürünlü içli köfte

Deniz ürünlü içli köfte

Deniz ürünlü içli köfte
  • 25 Adet
Sofra Tarifi

MALZEMELER

İç malzemesi için: 7-8 adet midye içi

300 gram çimçim karidesi



1 adet küçük boy levrek filetosu

Yeteri kadar su

10 adet pazı yaprağı



1 adet soğan

2-3 diş sarımsak



4-5 çorba kaşığı zeytinyağı

Yarım çay bardağı kıyılmış tatlı badem

Tuz, karabiber



Köftenin dış harcı için:

1 su bardağı ince bulgur

2-3 çorba kaşığı galeta unu

Yeteri kadar sıcak su



Tuz, karabiber

Kızartmak için: Sıvıyağ



Sos için:

Yarım çay bardağı su

2 çorba kaşığı tereyağı

5-6 adet kurutulmuş domates

Yarım limonun suyu

Maydanoz

Karabiber

1 çorba kaşığı kapari


YAPILIŞI

İkiye kestiğiniz midye içleri ve karidesleri bir tencereye alın. Üzerini geçecek kadar su ekleyin ve suyunu çekmesine yakın jülyen doğranmış levrek filetosunu katın. Suyunu tamamen çekince ocaktan alın. Ayrı bir tencerede kıyılmış soğan ve sarımsağı zeytinyağında soteleyin. Levrekli karışımı, kıyılmış pazı yaprağını, bademi, tuzu ve karabiberi katın.Şöyle bir karıştırdıktan sonra ocaktan alıp, soğumaya bırakın.2Köftenin dış harcı için bulguru bir gün öncesinden ıslatın. Şişen bulgurun içine galeta unu, tuz ve karabiber ekleyip, yoğurun (gerekirse sıcak su ilave edin). Kıyma makinesinden geçiri nve tekrar yoğurun. Harçtan mandalina büyüklüğünde bir parça koparın ve avucunuzun içinde yuvarlayıp, silindir şekli verin. İşaret parmağınızla içini açarak genişletin ve içine harçtan koyup, büzerek ağzını kapatın. Dış ve iç harç bitene kadar aynı işlemi uygulayın. Kızdırılmış sıvı yağda kızartın.3Sosu için kaynayan suyun içine tereyağı,doğranmış kurutulmuş domates ve limon suyu ekleyin. Kapari, kıyılmış maydanoz, karabiber ilave edin ve 1 taşım kaynadıktan sonra ocaktan alın. İçli köfteyle birlikte servis yapın.

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