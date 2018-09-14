Deniz Ürünlü Kuskus

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Ahtapotu makasla iri parçalara bölün. Düdüklü tencereye alıp, su, defne yaprağı, karabiber ve tuz ilave edip haşlayın. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte 10 dakika pişirin. Suyundan 1 su bardağı ayırarak süzün. Geniş bir tavada 2 çorba kaşığı zeytinyağı ile soğan, pırasa ve havucu kavurun. Ahtapotu ekleyip 5 dakika pişirin. Tuz ve karabiberini katıp ocaktan alın. Ayrı bir tavada 2 çorba kaşığı zeytinyağında jumbo karidesleri kavurun. Kuskusu hafif sert kalacak şekilde haşlayıp, varsa fazla suyunu süzün ve tavadaki soğanlı karışıma ilave edip ocağa oturtun. Ahtapot suyunu katıp karıştırın. Karidesleri ekleyip, 5 dakika kısık ateşte pişirin ve sıcak olarak servis yapın.