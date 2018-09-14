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Deniz Ürünlü Kuskus

Deniz Ürünlü Kuskus
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet orta boy ahtapot (1.5 kg civarında taze ve temizlenmiş)

3 su bardağı su

4 çorba kaşığı zeytinyağı

1 adet orta boy ince doğranmış soğan

1 adet kıyılmış pırasa

1 adet doğranmış siyah havuç

1.5 su bardağı kuskus

6 adet jumbo karides (kuyruğu üzerinde kalacak şekilde ayıklanmış)

100 gram istiridye veya kültür mantarı

4 adet defne yaprağı

1 adet doğranmış acı kırmızı biber

1/2 çay kaşığı karabiber, tuz

YAPILIŞI

Ahtapotu makasla iri parçalara bölün. Düdüklü tencereye alıp, su, defne yaprağı, karabiber ve tuz ilave edip haşlayın. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte 10 dakika pişirin. Suyundan 1 su bardağı ayırarak süzün. Geniş bir tavada 2 çorba kaşığı zeytinyağı ile soğan, pırasa ve havucu kavurun. Ahtapotu ekleyip 5 dakika pişirin. Tuz ve karabiberini katıp ocaktan alın. Ayrı bir tavada 2 çorba kaşığı zeytinyağında jumbo karidesleri kavurun. Kuskusu hafif sert kalacak şekilde haşlayıp, varsa fazla suyunu süzün ve tavadaki soğanlı karışıma ilave edip ocağa oturtun. Ahtapot suyunu katıp karıştırın. Karidesleri ekleyip, 5 dakika kısık ateşte pişirin ve sıcak olarak servis yapın.
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