Deniz Ürünlü Patlıcan Sarma

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 adet büyük boy patlıcan
100 gram haşlanmış ahtapot
100 gram haşlanmış kalamar
4 dal taze soğan
2 çorba kaşığı sıvı yağ
1'er çorba kaşığı kuş üzümü, dolmalık fıstık, kıyılmış dereotu
1 çorba kaşığı soya sosu
1'er tatlı kaşığı yenibahar, karabiber, köri, tarçın ve tuz
1 tatlı kaşığı toz şeker
Kızartmak için:
Sıvı yağ
Sosu için:
1 çorba kaşığı ketçap
1 çorba kaşığı mayonez
1 tutam kıyılmış dereotu
1 tutam kıyılmış maydanoz
1 çay kaşığı acı pul biber
1 tatlı kaşığı konyak
YAPILIŞI
Ahtapot ve kalamarı küçük parçalar halinde doğrayın. Soğanı ince kıyın. Yağı bir tavaya alıp ahtapot, kalamar ve soğanı ekleyin. Soğanlar pişince patlıcan hariç diğer malzemeleri de ekleyin. 10 dakika kavurup ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Patlıcanı tamamen soyup boydan boya dilimlere ayırın. Acısını almak için 10 dakika tuzlu suda tutun. Kurutup bol yağda kızartın. Hazırladığınız harcı patlıcanların içine koyup rulo
şeklinde sarın. Sos malzemesini derin bir kaba alıp iyice karıştırın. Patlıcan sarmalarını arzunuza göre sade olarak ya da sosla birlikte servis yapın.