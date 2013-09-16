Deniz Ürünlü Patlıcan Sarma

Ahtapot ve kalamarı küçük parçalar halinde doğrayın. Soğanı ince kıyın. Yağı bir tavaya alıp ahtapot, kalamar ve soğanı ekleyin. Soğanlar pişince patlıcan hariç diğer malzemeleri de ekleyin. 10 dakika kavurup ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Patlıcanı tamamen soyup boydan boya dilimlere ayırın. Acısını almak için 10 dakika tuzlu suda tutun. Kurutup bol yağda kızartın. Hazırladığınız harcı patlıcanların içine koyup rulo

şeklinde sarın. Sos malzemesini derin bir kaba alıp iyice karıştırın. Patlıcan sarmalarını arzunuza göre sade olarak ya da sosla birlikte servis yapın.